Vereadora Benny Briolly recebe ameaça de morte de e-mail do deputado Rodrigo Amorim

A vereadora de Niterói recebeu um texto, enviado pelo e-mail institucional do parlamentar, com ameaças de morte e ofensas racistas e transfóbicas edit

Apoie o 247

ICL

247 - A vereadora de Niterói (RJ) Benny Briolly (PSOL) denunciou pelo Twitter na noite desta quinta-feira (23) um texto que recebeu, enviado pelo e-mail institucional do deputado estadual do Rio de Janeiro Rodrigo Amorim (PTB), com ameaças de morte e ofensas racistas e transfóbicas.

Com o título “já estou contando as balas”, o e-mail pressiona a vereadora a desistir de um processo contra o deputado por tê-la chamado, em 17 de maio, em sessão da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), de “boizebú” e “aberração da natureza”.

"A assessoria jurídica já informou o caso ao Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e, junto ao Instituto de Defesa da População Negra, iremos à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância para darmos prosseguimento aos ocorridos e afirmamos medidas já estão sendo tomadas. Exigimos a garantia do pleno exercício do cargo ao qual Benny Briolly foi eleita democraticamente e exponencialmente, a mulher mais votada de sua cidade", publicou o perfil da vereadora no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

URGENTE! BENNY BRIOLLY SOFRE AMEAÇA DE MORTE DE E-MAIL INSTITUCIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO AMORIM, DA ALERJ



Benny Briolly foi notificada hoje por sua equipe de segurança sobre a ameaça de morte advinda do e-mail oficial do gabinete do deputado estadual Rodrigo Amorim. 👇🏿 pic.twitter.com/GYNu5D2Gqx CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Benny Briolly 🔥 (@BennyBriolly) June 24, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE