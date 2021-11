Vereadora Erika Hilton enquadra MBL na votação do Sampaprev 2: "bando de moleque mimado" (vídeo)

Apoie o 247

247 - A vereadora da cidade de São Paulo Erika Hilton (PSOL) criticou vereadores bolsonaristas e integrantes do movimento Brasil Livre (MBL), durante sessão que discute a reforma da Previdência municipal enviada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Ao ser provocada na tribuna por membros do MBL, Hilton exigiu respeito. "Vocês vão respeitar uma vereadora na tribuna, seus moleques mimados", afirmou a vereadora.

ERIKA HILTON CHAMANDO O MBL PELO NOME CERTO, QUE MULHER pic.twitter.com/yN8o1e0xc7 — JaIrme’s Vaccine Race (@jairmearrependi) November 10, 2021

Polícia reprime manifestação de servidores paulistanos contra o Sampaprev 2

A polícia reprimiu na tarde de hoje (10), com bombas de efeito moral, manifestação dos servidores públicos de São Paulo em frente à Câmara Municipal, em mobilização contra o chamado Sampaprev 2 (Projeto de Lei Orçamentária 07/21), que está na pauta da Casa para votação em plenário.

A ação policial ocorreu enquanto os manifestantes acompanhavam do lado de fora o discurso da vereadora Erika Hilton (Psol), que falava contra o projeto apresentado pelo prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MDB). A parlamentar disse que o projeto está tramitando sob pressão “com a pressa da prefeitura em massacrar os servidores” e que a proposta representa um golpe nas costas dos trabalhadores do município.

O texto da reforma da Previdência dos servidores de São Paulo prevê descontos no rendimento de aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo e abaixo do teto do INSS (atualmente de R$ 6.433,57).