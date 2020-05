Apoiadores de Moro e Bolsonaro entram em conflito na PF de Curitiba; polícia os mantém separados (vídeo)

Os manifestantes aguardam a chegada do ex-ministro Sergio Moro à sede da PF para depor sobre as acusações feitas contra Bolsonaro edit

247 - Aglomerados, apoiadores de Jair Bolsonaro e Sergio Moro entraram em conflito neste sábado em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. Houve um princípio de confusão, mas a polícia controlou a situação.

Os apoiadores de Bolsonaro e de Moro estão agora separados pela Polícia Militar.

Os manifestantes aguardam a chegada do ex-ministro Moro que irá depor sobre as acusações feitas contra Bolsonaro.

Informações relatam que Moro preparou um dossiê com o histórico de 15 meses de conversas no Whatsapp para provar as denúncias de interferência de Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal.

Que suruba é essa? É mito ou Moro? Olha a PF de Curitiba rsrsrs

O gado divido. pic.twitter.com/WTlnnbhcUi — Regiane Pescaroli (@pescaroli94) May 2, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.