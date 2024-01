"Aproveite enquanto está só inelegível, porque sua hora vai chegar", diz Gleisi a Bolsonaro

Jair Bolsonaro publicou vídeo contando uma série de mentiras a cidadãos de Angra dos Reis, no Rio. "Não tem serviço mesmo, né Bolsonaro?", provocou a presidente do PT edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), usou o X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (15) para rebater uma série de mentiras contadas por Jair Bolsonaro (PL) - e compartilhadas na mesma rede social - a cidadãos da Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ), no domingo (14).

No que chamou de "manhã com política", Bolsonaro reuniu um grupo de pessoas e espalhou desinformação mais uma vez, dizendo, por exemplo, que no governo Lula (PT) o poder aquisitivo da população caiu e que sua política armamentista combateu a violência. >>> Brasileiros estão otimistas e vão gastar mais em 2024, aponta pesquisa

continua após o anúncio

Gleisi reagiu com ironia, afirmando que contar mentiras foi o que sobrou ao "inelegível" Bolsonaro. "Vida de inelegível é assim: contar muita mentira, espalhar muito veneno e incitar o ódio por onde passa. Não tem serviço mesmo, né Bolsonaro? Que tal falar sobre os crimes que você cometeu contra o Brasil? O genocídio na pandemia, a destruição da Saúde e da Educação, a liberação das armas pesadas para milicianos e traficantes, a paralisação e abandono de mais de 14 mil obras; a perseguição à Cultura, aos artistas, cientistas e professores; a explosão do desmatamento, do garimpo ilegal e dos assassinatos de indígenas e trabalhadores do campo; a transformação do país em um pária global, os ataques às instituições e à democracia. E que tal explicar a tentativa de golpe que você comandou contra a eleição do Lula? Falar sobre as rachadinhas, o Queiroz, o roubo das joias, que tal? Pode estar certo de que você terá de fazer isso perante a Justiça. Aproveite enquanto está só inelegível, porque sua hora vai chegar".

Vida de inelegível é assim: contar muita mentira, espalhar muito veneno e incitar o ódio por onde passa. Não tem serviço mesmo, né Bolsonaro? Que tal falar sobre os crimes que você cometeu contra o Brasil? O genocídio na pandemia, a destruição da Saúde e da Educação, a liberação… continua após o anúncio January 15, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: