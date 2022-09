Atentado contra Cristina Kirchner é fruto do discurso de ódio, diz Gleisi

A presidente do PT disse que "a imagem choca", em referência a um homem que tentou atirar na vice-presidente da Argentina. "Força", afirmou a petista edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), escreveu, nesta quinta-feira (1), uma mensagem de solidariedade à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que sofreu uma tentativa de assassinato.

"Muito grave o que aconteceu com a companheira Cristina Kirchner vítima de uma tentativa de homicídio. A imagem choca. Isso é resultado da violência política e do discurso de ódio. Força, @CFKArgentina!", escreveu a parlamentar no Twitter.

