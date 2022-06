'Bolsonaro quer comprar votos com aumento do Auxílio Brasil. É um absurdo', diz Gleisi

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou, segundo Bernardo Mello Franco, do jornal O Globo, que Jair Bolsonaro (PL) quer aumentar o Auxílio Brasil para R$ 600 para, na prática, comprar votos a cem dias do primeiro turno da eleição presidencial. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (23) aponta para uma vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno.

Dentro do pacote de "bondades" do governo está também um possível subsídio a caminhoneiros, para compensar a alta dos combustíveis. "É uma coisa absurda. Querem mudar a Constituição para burlar a lei eleitoral e dar um novo benefício às vésperas das eleições", denuncia Gleisi.

A parlamentar, no entanto, afirmou que o povo não cairá em simples armadilhas como a que tenta emplacar Bolsonaro. "Isso não vai comprar o voto do povo pobre. Esse tempo já passou".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A deputada afirmou que o PT ainda não sabe como se posicionar diante do possível pacote de "bondades". Se opor às propostas do governo pode passar ao eleitorado a sensação de que o partido está contra benefícios à população. "Vamos discutir nossa estratégia no início da semana. Mas queremos esclarecer a população de que isso é puro oportunismo eleitoral", declarou a presidente da legenda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE