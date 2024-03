"Cadeia é a única solução para os golpistas", diz Gleisi

Uma semana depois de Bolsonaro pedir anistia para os golpistas em troca da "pacificação" do país, a presidente do PT avisa: 'o cerco está se fechando' edit

247 - Há uma semana, Jair Bolsonaro (PL) levava seus apoiadores à Avenida Paulista, em São Paulo, e pedia por anistia a quem tentou um golpe de Estado, em troca da "pacificação" do país. A depender da presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), o destino dos envolvidos no ataque à democracia será a cadeia.

"A trama golpista aos poucos vai sendo revelada. Segundo a imprensa, dessa vez foi o general Freire Gomes que contou tudo sobre as reuniões que discutiam como rasgar a Constituição! Se por um lado ele não topou o golpe de Estado, por outro ele também não denunciou as armações da turma de lunáticos que governou o Brasil por quatro anos, e ainda abriu mão de desmobilizar os acampamentos golpistas quando teve a oportunidade, culminando no quebra-quebra do 8 de janeiro. Foi dessa turma, aliás, que o STF condenou mais 15 pessoas na última semana. Agora já são 116 atrás das grades. O cerco vai se fechando, cadeia é a única solução para os que quiseram acabar com a nossa democracia", publicou Gleisi no X, antigo Twitter, neste domingo (3).

