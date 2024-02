Casa de Zeca Dirceu é invadida por criminosos e roubam mãe

"Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, ela está bem”, relatou Zeca Dirceu edit

247 - Nesta segunda-feira (12) a casa do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), foi invadida por criminosos.

O parlamentar afirmou que a sua mãe, Clara Becker, de 83 anos, estava na residência na hora em que os assaltantes chegaram.

”Ladrões invadiram nesta madrugada minha casa em Cruzeiro do Oeste [no Paraná], onde moro com a minha mãe, Clara Becker. Foram agressivos e levaram pertences dela. Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, ela está bem”, relatou Zeca Dirceu em uma rede social.

"Confio nas autoridades locais, que estão à frente das investigações. Nenhum município, por menor que seja, está livre da violência urbana. Precisamos ser muito firmes e atentos às questões que envolvem a segurança pública nas nossas cidades", frisou..

“Agradeço a todas as manifestações de carinho, de cuidado, de apoio à Dona Clara e a nossa família”, completou o petista.

