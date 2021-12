Dallagnol se filiará ao Podemos no mesmo hotel onde Lava Jato concedia entrevistas

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A filiação do ex-coordenador da Lava Jato de Curitiba Deltan Dallagnol ao Podemos, marcada para sexta-feira (10), acontecerá no hotel Mabu, no centro de Curitiba, mesmo local onde a força-tarefa realizava suas coletivas de imprensa, como parte do espetáculo midiático da operação. A informação é da Folha de S. Paulo.

Em dezembro de 2014, Dallagnol esteve no hotel Mabu para, ao lado do então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, dar detalhes sobre a Lava Jato após a força-tarefa ter avançado pela primeira vez sobre empreiteiras.

Janot também cogita se filiar ao Podemos, mesmo partido do ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato.

PUBLICIDADE

Dallagnol deve disputar em 2022 uma vaga na Câmara dos Deputados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE