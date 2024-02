Desesperado, Moro busca formar aliados no TSE diante de possível cassação

Apoie o 247

247 - O ex-juiz suspeito e hoje senador, Sergio Moro, está buscando desesperadamente formar uma ponte com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para evitar a cassação de seu mandato, vista como iminente até por polítcos da extrema direita.

Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, Moro tem buscado intermediários na Corte eleitoral nacional antes do julgamento, ainda sem data definida, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

Moro é acusado pelo PT e pelo PL de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação em sua campanha para o Senado. O Ministério Público se manifestou favoravelmente à cassação. >>> SAIBA MAIS: TSE homologa lista tríplice para vaga no TRE do Paraná, que julgará cassação de Moro

"A intenção, dizem aliados, é tentar ganhar tempo nas instâncias superiores", escreve Jardim em sua coluna.

