Em nota, Organização Nacional de Cegos responde insultos de Luciano Hang

Defendendo que Luciano Hang, o dono da Havan, apenas cumpra a lei, a Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB) emitiu nota repudiando o vídeo em que o empresário insulta pessoas com deficiência

247 - Em resposta aos insultos do empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, que nesta sexta-feira (20) publicou vídeo reclamando que uma de suas lojas precisou cumprir o que está na Constituição e se adequar às exigências de acessibilidade de pessoas com deficiência, a Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB) emitiu nota repudiando.



"Ao fazer tais declarações, esquece o empresário que todo local privado de uso coletivo está sujeito a inúmeras regulamentações e que pessoas com deficiência, segmento composto por 45 milhões de Brasileiros, contam com instrumentos como a Lei Brasileira de Inclusão", diz trecho da nota.



Laia abaixo a nota na íntegra: