Gleisi: 'Bolsonaro viajou 150 vezes à Arábia e trouxe joias ilegalmente. Com uma viagem à China, Lula fez acordos de R$ 50 bi'

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), destacou nesta sexta-feira (14) a importância dos acordos de R$ 50 bilhões assinados entre os governos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Xi Jinping, presidente da China. A parlamentar criticou Jair Bolsonaro (PL), lembrou as 150 viagens feitas por ele à Arábia Saudita e citou o escândalo das joias.

"Bolsonaro e equipe fizeram 150 viagens à Arábia Saudita e o resultado foram R$ 16 milhões em joias e venda de patrimônio brasileiro. Com uma ida à China, Lula fechou 15 acordos que podem render R$ 50 bilhões", escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. Um dos pacotes tinha cerca de R$ 16,5 milhões. Iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em outro conjunto eram produtos estimados em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino. Em um terceiro pacote os materiais foram avaliados em R$ 500 mil.

Bolsonaro falou sobre as joias no começo deste mês, em depoimento à Polícia Federal, em Brasília (DF). Policiais federais investigam e enviarão as conclusões ao Ministério Público, que decidirá se denuncia ou não os envolvimentos na aquisição ilegal das joias.

