Gleisi: 'chapa Lula-Alckmin representa a construção de um movimento pela soberania brasileira'

A presidente nacional do PT relacionou a possível chapa presidencial com a retomada da democracia edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse, nesta sexta-feira (8), no Twitter que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) na vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representa um "passo importante" em favor da população e da soberania brasileira.

"Hj PT e PSB deram um passo importante na construção de um grande movimento nacional pelo Brasil, pelo povo brasileiro, por nossa democracia e soberania. A indicação de @geraldoalckmin para compor a chapa com @LulaOficial simboliza esse momento", escreveu a parlamentar no Twitter.

A possível aliança entre Lula e Alckmin só deve ser formalizada na próxima quinta-feira (14). No evento desta sexta, o PSB oficializou a indicação do ex-governador para a vice do petista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros integrantes do PT se manifestaram sobre o evento desta sexta, como o deputado federal Paulo Pimenta (RS) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE