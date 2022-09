Gleisi diz que assassinato de eleitor de Lula por bolsonarista no CE é fruto de "fanatismo e ódio" estimulados por Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (26) após um bolsonarista assassinar um homem depois que a vítima confessou apoiar o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Uma menina atacada na cabeça por falar contra Bolsonaro, nosso companheiro Paulo Guedes sofreu atentado a tiros e agora ficamos sabendo que um bolsonarista entrou no bar perguntou quem era eleitor de Lula e o esfaqueou. É fanatismo e ódio estimulados por um homem desumano e cruel", escreveu a parlamentar no Twitter.

Ao citar a menina atacada, Gleisi fez referência à discussão motivada por política em um bar, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (23/9). Estefane de Oliveira Laudano levou sete pontos no local do ferimento após ser atingida por Robson Dekkers Alvino, de 52 anos.

A deputada lembrou o caso do deputado federal Paulo Guedes PT-MG) foi alvo de um atentado a bala, na noite desse domingo (25), em Montes Claros (MG). Ninguém foi ferido.

O candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) também criticou Bolsonaro por conta do assassinato no Ceará.

Relembre outros casos

No começo deste mês, o presidente do PT de Ilha Solteira (SP), Alessandro Rodrigues, denunciou à polícia um atentado que teria sofrido de um bolsonarista em uma rodovia quando estava indo para o trabalho, em Três Lagoas (MS).

Também no início de setembro, um bolsonarista matou um eleitor de Lula a facadas, na cidade de Confresa (MT). No dia 9 deste mês, o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi ameaçado por um homem armado, bolsonarista, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Em julho, o policial bolsonarista Jorge Guaranho assassinou a tiros o militante petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR).

Intenções de voto

A pesquisa telefônica do instituto FSB, divulgada nesta segunda-feira (26), mostrou o ex-presidente Lula perto de vitória no primeiro turno.

Os números da Genial/Quaest, divulgados nesta segunda, apontaram que Lula e Bolsonaro ficaram tecnicamente empatados na eleição presidencial em São Paulo e no Rio de Janeiro. O petista lidera as intenções de voto em Minas Gerais. Os estados são três dos quatro maiores colégios eleitorais do País.

Uma menina atacada na cabeça por falar contra Bolsonaro, nosso companheiro Paulo Guedes sofreu atentado a tiros e agora ficamos sabendo que um bolsonarista entrou no bar perguntou quem era eleitor de Lula e o esfaqueou. É fanatismo e ódio estimulados por um homem desumano e cruel — Gleisi Hoffmann 1313 (@gleisi) September 26, 2022

