Genial/Quaest: Lula lidera em Minas e está empatado tecnicamente com Bolsonaro no Rio e em São Paulo

Reuters - Pesquisas Genial/Quaest divulgadas nesta segunda-feira mostram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), tecnicamente empatados na eleição presidencial em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o petista na liderança na disputa em Minas Gerais.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Lula aparece com 37% da preferência do eleitorado, ante 36% há pouco mais de duas semanas, ao passo que Bolsonaro soma 35%, ante 37%.

O petista aparece, portanto, numericamente à frente do candidato à reeleição, mas como a margem de erro do levantamento paulista é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ambos estão em empate técnico.

A situação de empate técnico em São Paulo prevalece na simulação de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, também com vantagem numérica para o ex-presidente. O petista tem 43% contra 42% do candidato à reeleição, mantendo o placar da pesquisa anterior.

Para a pesquisa em São Paulo, o Quaest ouviu 2 mil pessoas entre os dias 22 e 25 de setembro. As pesquisas nos três Estados foram contratadas pela corretora Genial Investimentos.

No Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país e Estado em que Bolsonaro fez sua carreira política, a vantagem numérica é do atual presidente, mas também há empate técnico com Lula. Bolsonaro tem 39% da preferência do eleitorado fluminense, ante 40% em setembro, ao passo que Lula soma 37%, ante 36%. A margem de erro deste levantamento é de 2,5 pontos percentuais.

Na simulação de segundo turno, persiste o empate técnico e a vantagem numérica de Bolsonaro no Estado. O candidato à reeleição soma 44%, ante 45% na pesquisa anterior, enquanto Lula aparece com 43%, ante 44%.

Para a pesquisa no Rio, o Quaest ouviu 1.500 pessoas também entre os dias 22 e 25 de setembro.

Por outro lado, em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país e Estado onde o eleito para presidente venceu em todas as eleições desde a redemocratização, Lula lidera.

O petista tem 45% da preferência do eleitorado mineiro, ante 43%, ao passo que Bolsonaro soma 33%, ante 36% na pesquisa anterior. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em um eventual segundo turno, Lula teria 50% em Minas, mesmo patamar da pesquisa anterior, ao passo que Bolsonaro ficaria com 38%, ante 39%.

Para a sondagem mineira, o Quaest ouviu 2 mil pessoas no Estado entre os dias 22 e 25 de setembro.

