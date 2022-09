Gleisi diz que crime eleitoral de Bolsonaro e Ratinho Jr. não ficará sem resposta

"Essa gente tá desesperada e partindo pra qualquer coisa, mas isso vai ter resposta", escreveu a presidente nacional do PT em seu perfil no Twitter edit

247 - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que "vai ter resposta" e classificou como "absurdo" o envio de mensagens com teor golpista e anti-democrático a partir do número de telefone usado pelo governo do Paraná, relatado por moradores do Estado neste sábado (24).

"Absurdo relato de paranaenses que receberam mensagens com teor golpista e anti-democrático vindo de número do governo Ratinho Jr. Além de uso da máquina, é crime eleitoral. Essa gente tá desesperada e partindo pra qualquer coisa mas isso vai ter resposta", escreveu Gleisi em seu perfil no Twitter.

A mensagem, enviada na madrugada de hoje, dizia: “Vai dar Bolsonaro no primeiro turno! Senao, vamos a rua para protestar! Vamos invadir o congresso e o STF! Presidente Bolsonaro conta com todos nos!! (SIC)”.

