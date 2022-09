Sistema do governo do Paraná dispara mensagens golpistas e pró-Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Paranaenses relatam ter recebido uma mensagem de teor claramente golpista e anti-democrático do número usado por serviços públicos digitais do governo do Paraná, informa reportagem do portal The Intercept Brasil.

Os relatos têm se espalhado pelas redes sociais na manhã deste sábado, 24 de setembro.

A mensagem, enviada na madrugada de hoje, diz: “Vai dar Bolsonaro no primeiro turno! Senao, vamos a rua para protestar! Vamos invadir o congresso e o STF! Presidente Bolsonaro conta com todos nos!! (SIC)”.

A mensagem partiu do número 28523.

A reportagem relata que três pessoas receberam a mensagem e autorizaram a publicar os prints. Elas disseram ter usado anteriormente serviços digitais do Departamento de Trânsito do Paraná, o Detran, e um sistema chamado Paraná Inteligência Artificial, o PIA, plataforma de serviços digitais do governo. A comunicação, até então, era restrita a informações sobre protocolos de atendimento e códigos de autenticação. Neste sábado, os usuários foram surpreendidos com a mensage.

Veja a repercussão:

Recebi vários relatos nas últimas horas informando que pessoas receberam um SMS de um número anônimo com o seguinte texto:

Alguém mais recebeu? pic.twitter.com/AMdMqyB2tR — Augusto de Arruda Botelho 4️⃣0️⃣0️⃣4️⃣ (@augustodeAB) September 24, 2022





URGENTE, o nº 28523 utilizado pra enviar milhões de disparos ILEGAIS pró-Bolsonaro pregando golpe é utilizado pelo GOVERNO DO PARANÁ, que é apoiado por Bolsonaro!!



Na live de 5ª-feira Bolsonaro fez até propaganda para o atual governador!!



Marque o @alexandre aqui!!! September 24, 2022

Disparos em massa de mensagens de SMS com ameaça de invasão ao Congresso e STF caso o miliciano perca as eleições estão sendo feitos por Paraná Inteligência Artificial, CELEPAR de José Eduardo Bekin, ligado ao Governo do Estado do Paraná, de Carlos Massa Ratinho Jr. — Anonymous (@AnonNovidades) September 24, 2022

