Gleisi manda recado a Bolsonaro: 'não cabe mais golpe no Brasil e as eleições vão acontecer sob vigilância das instituições'

A presidente nacional do PT criticou declarações de Jair Bolsonaro, que voltou a fazer ameaças de golpe no Brasil edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou nesta sábado (1) declarações de Jair Bolsonaro (PL), que segue fazendo ameaças de golpe no Brasil.

"Bolsonaro disse ontem que há decisões que 'fogem do campo político pro militar'. Não venha com essa, não cabe mais golpe no Brasil. As eleições vão acontecer sob vigilância das instituições, não vão ser ameaças que vão impedir o povo de tirar você de onde nunca deveria ter estado", escreveu a parlamentar no Twitter.

Jair Bolsonaro (PL) falou nesta sexta-feira (1º) para uma plateia de comandantes e militares. "Vivemos um momento onde há decisões e em última análise fogem em campo político e vem pro campo militar", afirmou.

Na quinta-feira (31), data que marcou os 58 anos do golpe no Brasil, Bolsonaro exaltou a Ditadura Militar (1964-1985).

Em nota assinada com outros militares Braga Netto evitou usar a palavra "golpe" e disse que "o Movimento de 31 de março de 1964 é um marco histórico da evolução política brasileira".

