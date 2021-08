Henrique Fontana aciona MP sobre testes com proxalutamida em humanos

O deputado federal Henrique Fontana (PT-RS) ingressou com representação no Judiciário gaúcho devido às denúncias de realização de testes com o remédio proxalutamida em pacientes com Covid-19 no Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre (HBMPA) edit

247 - O deputado federal Henrique Fontana (PT-RS) ingressou com representação no Ministério Público Federal (MPF), no Ministério Público Estadual (MPE) e no Tribunal de Contas do Estado (TCE) devido às denúncias de realização de testes com o remédio proxalutamida, sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em pacientes com Covid-19 no Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre (HBMPA). O parlamentar citou uma reportagem investigativa do jornalista Pedro Nakamura, no site Matinal Jornalismo e alertou para a possibilidade de "um caso grave de experimento com seres humanos sem autorização de órgãos competentes e sem o conhecimento da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep)"

Defendido por Jair Bolsonaro, o remédio proxalutamida impede que células do corpo reconheçam os hormônios andrógenos (masculinos). O medicamento também é estudado no tratamento de câncer de próstata e de mama, mas ainda não foi aprovado por alguma agência reguladora do mundo ou comercializado (leia a íntegra na Revista Forum).

