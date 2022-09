Homem morre esfaqueado em bar. Polícia investiga motivação política

Apoie o 247

247 - Um homem de 34 anos, identificado como Hildor Henker, foi assassinado a facadas em um bar na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. A Polícia Civil investiga se o crime foi consequência de uma discussão sobre política ou se foi uma briga familiar. O assassinato aconteceu no sábado (24). A corporação identificou o autor do crime, um homem de 58 anos, mas não informou a identidade dele. O homem foi atingido na artéria femoral.

Segundo o portal Uol, o delegado Juliano Tumitan disse que uma briga por causa de política aconteceu pouco antes do crime. Nas redes sociais, uma irmã da vítima disse que foi "homicídio por causa de política", sem detalhar o ocorrido.

Em nota, a polícia afirmou que realiza diligências, "inclusive com análise das câmeras de segurança do local do crime", e ouve testemunhas.

O delegado afirmou que "nenhuma linha de investigação está descartada" até o momento. "A investigação prossegue para a elucidação do caso", disse a nota.

Homicídio no Ceará e outros crimes

Também no último sábado (24), um homem de 59 anos entrou em um bar na cidade de Cascavel, no Ceará, e matou a facadas um cliente, 39 anos, após a vítima dizer que é eleitor do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No começo de setembro, o presidente do PT de Ilha Solteira (SP), Alessandro Rodrigues, denunciou à polícia um atentado que teria sofrido de um bolsonarista em Três Lagoas (MS). No início do mês, um bolsonarista matou um eleitor de Lula a facadas, na cidade de Confresa (MT).

No dia 9 de setembro, o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi ameaçado por um homem armado, bolsonarista, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Em julho, o policial bolsonarista Jorge Guaranho assassinou a tiros o militante petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR).

