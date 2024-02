“O mundo não pode assistir impassível ao genocídio”, diz Gleisi

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), fez nesta quinta-feira (29) um alerta para a necessidade de condenar o genocídio cometido por forças de Israel na Faixa de Gaza, onde um ataque israelense deixou mais de 110 mortos que foram vítimas dos bombardeios enquanto aguardavam ajuda humanitária.

"O mundo não pode assistir a isso impassível. Um nível sem precedentes de mortes e mutilações de civis, crise humanitária catastrófica com restrições à ajuda humanitária, deslocamento de pelo menos três quartos da população, destruição de hospitais infraestruturas civis com a demolição de bairros inteiros, tornando Gaza praticamente inabitável. É sobre isso que Lula fala quando acusa o governo de Netanyahu de genocídio, os números estão aí para comprovar", escreveu a parlamentar na rede social X.

"ONU faz alerta para o horror da dimensão da guerra na Faixa de Gaza, onde há mais de 100 mil pessoas mortas ou feridas e pelo menos 17 mil crianças palestinas que perderam os pais ou estão separadas de suas famílias", escreveu.

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, afirmou que as Forças de Defesa Israelenses agiram de forma "excelente" e cobrou "apoio total" ao massacre. O governo israelense já foi denunciado na Corte Internacional de Justiça pelos massacres em Gaza. >>> EUA exigem 'respostas' de Israel após novo massacre em plena ajuda humanitária na Faixa de Gaza

ONU faz alerta para o horror da dimensão da guerra na Faixa de Gaza, onde há mais de 100 mil pessoas mortas ou feridas e pelo menos 17 mil crianças palestinas que perderam os pais ou estão separadas de suas famílias. Um nível sem precedentes de mortes e mutilações de civis, crise… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 29, 2024

