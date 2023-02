Parlamentar diz que baianos 'vivem na praia' e incentiva contratação de trabalhadores argentinos

O vereador de Caxias do Sul Sandro Fantinel (Patriota) tentou justificar as condições análogas à escravidão em que mais de 200 pessoas trabalhavam no Rio Grande do Sul edit

247 - O vereador de Caxias do Sul (RS) Sandro Fantinel (Patriota) sugeriu nesta terça-feira (28), em discurso no plenário da Câmara Municipal, que agricultores e empresas agrícolas contratem trabalhadores argentinos, pois, de acordo com o parlamentar, os baianos "vivem na praia, tocando tambor". Em discurso na Câmara Municipal, ele fez referência aos mais de 200 trabalhadores resgatados no Rio Grande do Sul em condições parecidas com a de um trabalho escravo.

"Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com argentino ou com um grupo de argentinos. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição, deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa para vocês não se incomodarem novamente", disse, conforme relato do jornal O Globo.

"Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam", complementou.

Políticos criticaram o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (RS) após a instituição dizer que políticas assistencialistas deixam as pessoas pouco estimuladas a buscar melhores empregos e, em consequência, aumenta a hipótese de elas aceitarem condições ruins de trabalho.

