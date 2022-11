Paulo Pimenta enquadra generais e diz que eleição acabou

Com apoio de Braga Netto, general Villas Bôas manifestou apoio aos atos golpistas de bolsonaristas inconformados com a eleição de Lula: 'honrem a farda' edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) usou o Twitter na madrugada desta quarta-feira (16) para enquadrar os generais Walter Braga Netto (PL) e Eduardo Villas Bôas, que manifestaram apoio às manifestações golpistas de bolsonaristas inconformados com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em nota, Villas Bôas diz que os atos "são significativos" e que a população pede "socorro às Forças Armadas" diante do que classifica como "atendados à democracia", sem especificar quais seriam esses atos.

Aos generais, Pimenta lembrou que "a eleição já terminou". "A eleição já terminou, Braga Netto. Honre sua farda. Vocês elegeram governadores, deputados e senadores na mesma eleição, com as mesmas urnas que foram derrotados para presidente. Chega de estimular o ódio, a desavença e a intolerância. Respeite a democracia e a vontade do povo".

"O general Villas Bôas é um homem experiente o suficiente para saber que a eleição já terminou e seu candidato foi derrotado. Na democracia é assim, quem perde faz oposição e respeita a vontade soberana do povo. O mundo não tem mais espaço para aventuras autoritárias. Viva o Brasil", concluiu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.