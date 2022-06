Pimenta provoca "falsos moralistas" a se manifestarem sobre viagem de Kassio Nunes às custas de advogado com ações no STF

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) provocou pelo Twitter neste sábado (18) os "falsos moralistas" a se manifestarem sobre a viagem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques à Paris, na França, às custas do advogado Vinícius Peixoto Gonçalves, que atua em processos em curso no STF.

"O que você pensaria se um juiz recebesse de presente de um advogado com ações em sua comarca um tour pela França com direito a final da Champions, Rolland Garros e ao GP de Mônaco? Pois é, isso aconteceu com o indicado de Bolsonaro ao STF, e até agora não vi um falso moralista se manifestar!", escreveu Pimenta.

Segundo reportagem do Metrópoles, a viagem do magistrado custou cerca de R$ 250 mil.

