Possível crime na morte de Claudinei, vigilante do clube onde Marcelo Arruda foi morto, é descartado

247 - Imagens de câmeras de segurança descartam crime na morte de Claudinei Coco Esquarcini, achado morto no domingo (17). Ele era o vigilante do clube onde o guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda foi assassinato pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho.

Suspeita-se que Claudinei, como “responsável pelo fornecimento de senhas” das câmeras de segurança do clube, tenha sido quem mostrou a Guaranho as imagens da festa de aniversário de Arruda, que tinha como tema o PT, fato que motivou o bolsonarista a ir até o local.

Um vídeo mostra que Claudinei estava sozinho no momento em que tirou a própria vida. Fica descartada, portanto, a hipótese de "queima de arquivo".

