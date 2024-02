PSOL abre mão de candidatura para apoiar PT na disputa de Porto Alegre

Apoie o 247

Brasil de Fato RS - Pela primeira vez na história das eleições para a prefeitura de Porto Alegre, o PSOL não terá candidatura própria e apoiará o PT. Assim, a deputada estadual e presidenta do partido no estado, Luciana Genro, irá respaldar o nome da também deputada, federal, Maria do Rosário, já lançada pelo PT local.

O anúncio oficial está previsto para o próximo sábado (2) durante encontro do diretório municipal do PSOL.

Na composição, a candidatura à vice caberá ao PSOL que deverá indicar a militante do movimento negro Tamyres Filgueira. Ela era a companheira de Luciana Genro na chapa da legenda.

O fato reafirma a aproximação das duas siglas nos últimos anos. Já em 2022, nas eleições para o governo estadual, PT e PSOL integraram a mesma frente. O deputado Edegar Pretto concorreu ao Palácio Piratini tendo como vice o vereador do PSOL, Pedro Ruas. Na corrida para o Senado, o suplente de Olívio Dutra (PT) foi o vereador psolista Roberto Robaina.

Antes, em 2020, PT e PSOL estiveram juntos, mas apenas no segundo turno em torno da candidatura de Manuela d`Ávila (PCdoB).

A construção de uma chapa única para enfrentar o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) estava sendo costurada desde o ano passado. A expectativa é de que, além do PCdoB, outras legendas se unam à proposta como a Rede e o PV. No campo da centro-esquerda, existem ainda conversas com o PDT e o PSB.

Notando a importância da decisão, a presidenta municipal do PT, deputada estadual Laura Sito, lembrou que desde que PT e PSOL se separaram os petistas não mais conquistaram a prefeitura da Capital.

