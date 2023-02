Renato Freitas dá a volta por cima após sofrer perseguição política no Paraná e toma posse como deputado estadual

O deputado estadual do PT recebeu 57.880 votos na eleição de 2022 edit

247 - O ex-vereador de Curitiba e deputado estadual Renato Freitas (PT) tomou posse nesta quarta-feira (1º) na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

No ano passado, Freitas teve seu mandato na Câmara Municipal de Curitiba cassado duas vezes, em um processo por quebra de decoro parlamentar após o então vereador liderar um protesto pacífico na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, no centro histórico da capital paranaense.

Freitas recebeu 57.880 votos na eleição de 2022. Foi o 19º mais votado entre os 54 eleitos.

