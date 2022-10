Renato Freitas retorna à Câmara de Curitiba batendo de frente com bancada evangélica: 'homens de rapina'

Em primeiro discurso após ter o mandato restabelecido por Luís Barroso, do STF, o agora deputado estadual eleito confrontou vereadores que haviam comandado seu processo de cassação edit

247 - O vereador Renato Freitas retornou, nesta segunda-feira (10), à Câmara de Curitiba após seu mandato ser restabelecido pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) . Em seu primeiro discurso, o agora deputado estadual eleito confrontou os vereadores que haviam comandado seu processo de cassação, informa o portal Plural , de Curitiba.

Renato adotou um tom 'bíblico' e usou termos como “homens de cobiça”, “homens de rapina” e “homens do medo” para se referir aos seus opositores na Câmara. Além disso, os agradeceu, em tom irônico, por "tonrarem possível e pública uma questão tão importante. Qual é o papel da igreja na luta contra o racismo? Qual o papel das casas legislativas na luta contra o racismo?"

Ainda de acordo com o portal Plural, o discurso sofreu fortes contestações de vereadores da base religiosa do prefeito Rafael Garcia (PSD): o pastor da Universal Osias Moraes disse que não vai se calar diante das acusações de Renato; Ezequias Barros, também da bancada evangélica, alegou que não foi a cor da pele do petista que levou à sua cassação e afirmou: “Parece que querem jogar mais lenha na fogueira, ao invés de apaziguar.”

