Renato Freitas e é eleito deputado estadual

Petista foi eleito com 57 mil votos no Paraná

247 - Renato Freitas (PT) foi eleito deputado estadual do Paraná com 57 mil votos neste domingo (2), depois de enfrentar uma cassação arbitrária e conseguir reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal (STF).

O petista precisou brigar na Justiça pelo direito de concorrer ao pleito e fez uma campanha com forte apoio de comunidades periféricas e organizações ligadas aos direitos de pessoas negras.

