Requião sobre prisão de Crivella: "festejar o arbítrio é uma estupidez indefensável"

247 - O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) disse que foi um "arbítrio" a decisão judicial que ordenou a prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), detido em operação da Polícia Civil nesta terça-feira (22) por causa de um esquema de recebimento de propinas pelo Executivo municipal.

"Perdão. Me recuso a festejar a prisão espetáculo do Crivella. Como todo cidadão Crivella tem direito ao devido processo legal e amplo direito de defesa. Festejar o arbítrio é uma estupidez indefensável", escreveu o ex-parlamentar no Twitter.

O arrecadado em propina pela organização criminosa chefiada por Crivella chega a R$ 50 milhões, informou o MP-RJ. De acordo com as investigações, empresários pagavam para ter acesso a contratos e para receber valores que eram devidos pela prefeitura do Rio. Delatores também teriam sofrido ameaças.

