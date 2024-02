Roberto Bertholdo relata a promessa que fez a Sergio Moro: vai visitá-lo na cadeia

Apoie o 247

247 – O advogado Roberto Bertholdo, que foi perseguido pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro e concedeu uma entrevista bombástica ao jornalista Joaquim de Carvalho , da TV 247, fez uma promessa ousada: a de visitar Sergio Moro na prisão, caso uma sentença condenatória seja proferida contra o ex-juiz. Bertholdo enfatizou a necessidade de responsabilização das ações de Moro, expressando seu desejo por justiça. "Eu fiz essa promessa e vou cumpri-la. Não desejo o mal para ele, mas quero justiça", afirma. "E eu chamarei a imprensa para ver a visita que farei a ele".

Ele destacou a importância de permitir que Tacla Duran, figura ligada à Operação Lava Jato, venha ao Brasil para se manifestar, levantando suspeitas sobre possíveis motivações ocultas por trás da recusa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). "O Moro não quer o Tacla Duran aqui por que motivo?", questiona.

As declarações de Bertholdo refletem uma atmosfera de crescente tensão em torno das investigações relacionadas à Lava Jato e das figuras proeminentes envolvidas. A promessa de visitar Moro na prisão sugere um posicionamento firme em relação à necessidade de transparência e prestação de contas no sistema judiciário. Veja um trecho da entrevista e inscreva-se no canal Cortes 247:

