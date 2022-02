Tarso Genro: "partido nazista não é política, é formação de quadrilha"

"Não há como confundir a vedação da propaganda nazista com a liberdade de opinião", acrescentou o ex-governador ao comentar as declarações de Monark edit

247 - O ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT) criticou a declaração de Monark, demitido do Flow Podcast, após o apresentador defender a legalização de organizações nazistas no Brasil.

"Legalmente, é formação de quadrilha. Um partido nazista não é associação política. São delinquentes, bandidos, que travestem sua visão de mundo em um invólucro político para cometer crimes. Não há como confundir a vedação da propaganda nazista com a liberdade de opinião", afirmou (leia a íntegra na Revista Forum).

