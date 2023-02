Zeca Dirceu: 'Roberto Campos Neto prestaria um grande serviço ao País indo ao Congresso'

"Já passou da hora", afirmou o deputado do PT-PR edit

Apoie o 247

ICL

247 - Líder do PT na Câmara, o deputado federal Zeca Dirceu (PR) cobrou nesta segunda-feira (13) do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, que vá ao Congresso Nacional explicar a taxa de juros de 13,75%.

"O presidente do banco central Campos Neto, prestaria um grande serviço ao país, se antecipando e vindo por conta própria ao congresso. Já passou da hora, este debate sobre os juros altos no Brasil", escreveu o parlamentar no Twitter.

O percentual de quase 14% é o mesmo desde agosto do ano passado, quando o Brasil era governado por Jair Bolsonaro (PL).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e políticos aliados têm criticado a taxa Selic. Nesta terça-feira (14), parlamentares e representantes de movimentos populares farão protestos contra o percentual de juros no Brasil.

O presidente do banco central Campos Neto, prestaria um grande serviço ao país, se antecipando e vindo por conta própria ao congresso.

Já passou da hora, este debate sobre os juros altos no Brasil. February 13, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.