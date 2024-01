Estadão abre espaço apenas para economistas neoliberais para tentar desqualificar a nova política industrial

Jornal tentou criar falso consenso contra a retomada do desenvolvimento industrial no Brasil edit

247 – O jornal Estado de S. Paulo tentou fabricar um falso consenso contrário à nova política industrial brasileira, na matéria Reedição de velhos cacoetes e alguma inovação: a opinião de economistas sobre o pacote industrial . A artimanha do jornal foi ouvir apenas economistas neoliberais, ligados ao mercado financeiro, para tentar desqualificar a estratégia de retomada do desenvolvimento industrial, que foi elogiada tanto pela Confederação Nacional da Indústria , como pela Fiesp .

Na matéria do Estadão, o economista Marcos Lisboa, ex-Itaú e hoje do Insper, disse que a política lançada nesta segunda parece “reeditar velhos instrumentos que distribuem recursos públicos a acionistas do setor privado”. Outra economista ouvida foi Alessandra Ribeiro, da consultoria Tendências, do ex-ministro Maílson da Nóbrega. Segundo ela, a nova política do governo lista setores e segmentos que não têm sentido em serem foco da iniciativa. Também ligado ao mercado financeiro, Carlos Kawall, ex-Citibank, disse que o plano Nova Indústria Brasil reitera “cacoetes” caros ao pensamento desenvolvimentista, como o uso do protecionismo e das compras governamentais.

A reportagem do Estadão não ouviu nenhum economista ligado ao pensamento desenvolvimentista ou a entidades que defendem a reindustrialização do Brasil.

