'Dengue deixou minha filha paraplégica': como doença pode afetar sistema nervoso e causar danos irreversíveis

Atualmente com 19 anos, Polyana Matias de Sousa perdeu a visão, os movimentos do corpo, respira com ajuda de aparelhos e faz uso de sonda para se alimentar. edit

BBC News Brasil - Em 2019, Polyana Matias de Sousa tinha 15 anos e levava uma vida como qualquer adolescente da sua idade. Estudava, namorava e ajudava a cuidar do irmão mais novo e da casa.

Mas ela viu sua vida mudar radicalmente por causa da dengue. Com sintomas clássicos da doença como dor de cabeça, dor no corpo e febre, Polyana recebeu os primeiros tratamentos para a doença em casa sob os cuidados de sua mãe, Elisângela Maria Matias Correa, que é enfermeira.

