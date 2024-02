Em dez dias Brasil registra mais de 121 mil casos prováveis de dengue

Apoie o 247

247 - O Brasil teve aumento de 121 mil casos prováveis de dengue em 10 dias, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. A ministra da pasta, Nísia Trindade, afirmou que o país vai iniciar a vacinação contra a doença ainda neste mês para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em municípios selecionados, aponta reportagem de Maria Eduarda Portela e Mateus Salomão no Metrópoles

A última atualização do Painel de Monitoramento das Arboviroses, com informes diários sobre dengue, zika e chikungunya, aponta que o Brasil registrou 364.855 casos prováveis da doença até o fim da tarde desta terça-feira (6). Por esse levantamento, o país perdeu 40 vidas para a doença, e outras 265 mortes estão sendo investigadas.

Distrito Federal, Minas Gerais e Acre são as unidades da Federação com a maior incidência de casos de dengue a cada 100 mil habitantes. O maior número de óbitos e casos graves se concentram nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

