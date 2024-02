Instituto Butantan anuncia que vacina contra a dengue está pronta para aprovação na Anvisa

Anúncio coincide com a divulgação dos resultados do ensaio da fase 3 da vacina pelo The New England Journal of Medicine, com destaque para a eficácia significativa da vacina edit

247 - Na linha de frente da batalha contra a dengue, o Instituto Butantan se aproxima de um marco crucial na luta contra a doença, conforme anunciado pelo diretor clínico Esper Georges Kallas. Após décadas dedicadas ao enfrentamento de diferentes vírus, Kallas revelou, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, que o Instituto está prestes a submeter à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido de registro da nova vacina contra a dengue.

O anúncio coincide com a divulgação dos resultados do ensaio da fase 3 da vacina pelo The New England Journal of Medicine, que destaca uma eficácia significativa da vacina contra a dengue. Com uma taxa de eficácia de 80,1% em crianças até seis anos e variações entre 73% e 90% nas demais faixas etárias.

A urgência desse avanço se torna ainda mais evidente diante dos sinais de alerta emitidos por autoridades de saúde em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, onde o estado de emergência foi decretado devido ao aumento de casos. Embora o quadro atual não esteja "fora de controle", segundo o infectologista, a situação acende uma luz amarela, instando à ação imediata.

Para Kallas, a ciência é a melhor arma na defesa contra epidemias. Ele destaca a importância do investimento em pesquisa científica e ressalta a necessidade de colocar essa questão no centro do debate nacional. “É o investimento em ciência, que tem um retorno certo. É preciso estar mais bem posicionado para alguma nova crise. A questão não é se ela vai acontecer, mas quando”, destaca.

Além dos avanços na vacina contra a Dengue, Kallas também menciona os progressos na luta contra a chikungunya, com o envio do dossiê para a Anvisa em dezembro e planos para lançamento no segundo semestre deste ano. Com esses esforços conjuntos, o Instituto Butantan e seus parceiros visam fortalecer a defesa da população contra as ameaças transmitidas por mosquitos.

