Ministério da Saúde lança Centro de Operações de Emergência contra a Dengue

247 – O Ministério da Saúde deu início às atividades do Centro de Operações de Emergência contra a Dengue (COE Dengue) neste sábado (3), liderado pela ministra Nísia Trindade. A iniciativa, realizada em parceria com estados e municípios, tem como objetivo acelerar a organização de estratégias de vigilância diante do aumento de casos no Brasil. O COE Dengue foi estabelecido recentemente pelo Ministério da Saúde, visando proporcionar uma análise detalhada e ágil dos dados e informações relacionadas à dengue, subsidiando a tomada de decisão para enfrentamento da doença no país.

Com um total de 243.721 casos prováveis de dengue registrados até o momento em 2024, conforme os dados do painel de atualização de casos de arboviroses do Ministério da Saúde, o governo tem mantido vigilância constante sobre o quadro das arboviroses no país. A instauração do COE Dengue representa um passo importante no fortalecimento das medidas preventivas e de controle, em coordenação com entidades estaduais e municipais.

Além disso, o Ministério da Saúde tem tomado medidas para enfrentar o avanço das arboviroses, incluindo a distribuição de vacinas e a realização de campanhas de conscientização. A vacinação, embora vista como esperança para o futuro, ainda enfrenta desafios logísticos devido à baixa disponibilidade de doses. No entanto, o governo tem trabalhado para garantir o fornecimento e a distribuição adequada das vacinas, em parceria com instituições e órgãos de saúde regionais.

Em suma, o COE Dengue e outras iniciativas coordenadas pelo Ministério da Saúde refletem o compromisso do governo brasileiro em enfrentar o desafio crescente das arboviroses, especialmente da dengue, e em proteger a saúde da população em todo o país.

