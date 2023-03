Ana Paula Renault e Nikolas Ferreira batem boca em avião (vídeo)

Apoie o 247

247 - A ex- BBB Ana Paula Renault e o Deputado bolsonarista Nikolas Ferreira, ambos mineiros, promoveram um batem-boca em um avião.

O vídeo começa com Ana Paula lamentando o fato de ter sua poltrona no avião justamente ao lado do extremista. Logo ela apontou que ele poderia ser preso ou cassado após suas agressões transfóbicas na Câmara.

Na sequência, o bolsonarista retrucou e tentou desqualificá-la.

Veja:

🚨VEJA: Ex-BBB Ana Paula Renault e o Deputado Nikolas Ferreira discutem em avião.



pic.twitter.com/DGUwJZXwkb March 10, 2023

