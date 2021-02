Andressa Urach volta ao Miss Bumbum, revolta evangélicos e web pira (vídeo)

247 com Metrópoles - A vida de Andressa Urach tem um novo turning point: depois de uma fase dedicada à religião evangélica, a modelo e influencer retornou às origens e anunciou participação no Miss Bumbum 2021. Em vídeo postado nas redes sociais, ela contou a novidade para os fãs, que foram ao delírio com o retorno da “old Urach”.

"Estou de volta ao @missbumbumbrasil, o maior concurso do Brasil e do mundo! Agora eu sou garota propaganda e também sócia do concurso. Estou ansiosa para conhecer as candidatas desta edição especial de 10 anos", contou Urach, que recebeu críticas de internautas evangélicos, decepcionados com as mudanças que a modelo vem passando depois que deixou a igreja de lado.

Nas redes sociais, os fãs ficaram felizes com o retorno. A expressão “ela voltou” está entre as mais comentadas do Twitter.

Assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.