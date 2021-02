Após prova do líder no BBB 21, Arthur é levado ao hospital com lesão no ombro

Participante do Big Brother Brasil (BBB21), o crossfiteiro Arthur sofreu uma lesão no ombro durante a prova do líder e precisou ser levado ao hospital pela produção da Globo edit

247 - Participante do Big Brother Brasil (BBB21), Arthur precisou ser levado ao hospital pela produção da Rede Globo, após sofrer uma lesão no ombro durante a prova do líder na noite dessa quinta-feira (18). Por volta de 1h da manhã, o crossfiteiro deixou o BBB e horas depois foi recepcionado por Karol Conká e João Luiz às 5h com o braço imobilizado. Projota e Carla perguntaram ao brother o que havia acontecido.

"Sem uns ligamentos, mas estamos aí", contou. "Demorou pra caramba pra reduzir [o inchaço]. Eu tava com muita dor. Quase apaguei duas vezes na ambulância", acrescentou. Os relatos foram publicados pelo jornal O Povo.

De acordo com a recomendação médica, ele precisa passar duas semanas com o ombro imobilizado. "Só tirar para lavar e vida que segue. Fiquei com soro, que doideira. Nada. Vida normal. Eu fiz até ressonância. Eu fiz tudo", disse.

