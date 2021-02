BBB21: Globo providencia esquema de segurança para a saída de Karol Conká, diz site

A cantora deve ser eliminada do programa nesta terça-feira com alto índice de rejeição edit

Revista Fórum - A cantora Karol Conká deve ser eliminada do Big Brother Brasil 21 nesta terça-feira (23) com uma rejeição recorde após colecionar polêmicas no reality show da TV Globo. Muitas das reações contra a rapper, no entanto, têm preocupado a emissora, que prepara um esquema especial de segurança e atendimento psicológico para ajudar a artista após a saída do programa.

Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do portal TV Pop, a Globo deve colocar Conká em um hotel diferente do que hospeda os demais participantes para evitar o contato com ‘haters’ e será acompanhada de uma equipe de psicólogos para lidar com esse novo momento.

Leia mais na Fórum.

