Bolsonarista Kogos viraliza após mulher ameaçar de processo quem chamá-la de namorada dele

247 - O bolsonarista Paulo Kogos teve seu nome entre os temas mais comentados no Twitter neste domingo (21) depois de ter viralizado uma foto sua com Maria Eduarda Schuh, estudante de economia que ele acompanha, com a legenda “grande amigo”.

Muitos especularam se Kogos estava com namorada nova. A jovem, no entanto, não só desmentiu a hipótese como ameaçou processar quem estaria espalhando a versão. Pelo Stories do Instagram, Kogos ameaçou fisicamente as pessoas que o estão “difamando” nas redes sociais.

Internautas fazem piada com o tom enfático com que Maria Eduarda negou o namoro e se divertem com o constrangimento público passado pelo bolsonarista.

“Eu não namoro Kogos, porra”. A história Romeu e Julieta da extrema-direita que acabou em processo. Difamação namorar o Kogos. pic.twitter.com/s1AwTLhebi — GugaNoblat (@GugaNoblat) February 21, 2021

