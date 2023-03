Bolsonarista, participante do BBB fica encurralada ao ser questionada na edição mexicana do reality sobre Lula

Apoie o 247

247 - A jogadora de vôlei Key Alves se esquivou de um papo sobre política no reality La Casa de Los Famosos, no México. Ela chegou até a se levantar da mesa para não ter de dar a sua opinião. No início do BBB 23, a atleta já havia sido rotulada como eleitora de Jair Bolsonaro (PL) e nas redes sociais taxada como “bolsominion”.

De acordo com reportagem do portal F5, em determinado momento da convivência de Key na casa, um dos participantes pergunta a ela na mesa da cozinha "como está o Brasil com Lula?". "Vamos mudar de assunto", respondeu a brasileira.

