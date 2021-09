Bolsonaristas entram em desespero após pesquisa indicar vitória de Lula no primeiro turno: "fraude"

Pesquisa mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no limite da margem de erro para vencer no primeiro turno as eleições presidenciais do próximo ano edit

247 - Bolsonaristas entram em desespero após pesquisa do instituto Ipec, divulgada nesta quarta-feira (22) pelo Jornal Nacional, mostrar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no limite da margem de erro para vencer no primeiro turno as eleições presidenciais do próximo ano.

Sem prova alguma, os extremistas alegam que as pesquisas são manipuladas para induzir o eleitor ao erro.

Veja:

Pesquisa Ipec, antigo Ibope, mostra Lula com 48% e Bolsonaro com 23% das intenções de voto para presidente em 2022.

As ruas mostram justamente o contrário.

DEIXE AQUI SUA RISADA.

Instituto IPEC divulgou ontem pesquisa em que mostra Lula a frente das pesquisas

Pera... IPEC é o antigo IBOPE q mudou o nome depois que foi descoberto que recebiam PROPINAS?



DATAFOLHA é do grupo Folha de São Paulo

IPEC (IBOPE) sem credibilidade.



Tá difícil#BolsonaroAte2026 pic.twitter.com/uaQIooqkup

Essa é aquela pesquisa (ex-ibope) cuja diretora é uma petista? pic.twitter.com/Faw7UPaoiY