BolsonaroComunista bomba nas redes após sua homenagem a soldados soviéticos

247 - Nesta quarta-feira (16), Jair Bolsonaro abriu sua visita oficial à Rússia com a cerimônia de aposição floral no Túmulo do Soldado Soviético Desconhecido, em Moscou.

A ação logo gerou repercussão e muitas piadas nas redes, tendo em vista que o mandatário é de extrema-direita e tem como mote de campanha a delirante caça aos regimes comunistas.

O Túmulo do Soldado Desconhecido é uma homenagem aos soldados do regime comunista soviético que derrotaram os nazistas alemães na Segunda Guerra Mundial.

Veja a repercussão:

Eu vivi pra ver Bolsonaro, generais Ramos, Heleno e Braga Netto e os 3 chefes das FFAA batendo continência pro exército comunista da URSS 😂😂😂



Putin mandou e eles obedeceram direitinho! Comente #BolsonaroComunista — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) February 16, 2022

To ansioso para saber o que o gado vai dizer sobre a homenagem de Bolsonaro hoje ao soldado comunista em Moscou — Jamil Chade (@JamilChade) February 16, 2022

Bastou meia hora na antiga União Soviética pro Bolsonaro, que escrevia cartinha babando ovo de nazista, bater continência pros soldados comunistas que colocaram os nazistas na vala!



Tremeu na base! pic.twitter.com/q9fFv36zzn

Na verdade Bolsonaro sempre foi Comunista. É um agente da KGB que se infiltrou entre os liberais a mando de Putim para acabar com o capitalismo por meio da extrema incompetência#BolsonaroComunista pic.twitter.com/5XqfrvRkfA — Distopia Brazil (@Douglas86736732) February 16, 2022

As atitudes de Bolsonaro no 🇧🇷 e na 🇷🇺#BolsonaroComunista pic.twitter.com/M9rFAGft5K — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) February 16, 2022

O CAMARADA BOLSONARO ESTÁ ENTRE NÓS #BolsonaroComunista pic.twitter.com/nPP8ewOpKP — William De Lucca (@delucca) February 16, 2022