Em Moscou, Bolsonaro faz homenagens ao Exército Vermelho, braço armado dos regimes comunistas da extinta União Soviética

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta quarta-feira (16), o presidente brasileiro abriu sua visita oficial à Rússia com a cerimônia de aposição floral no Túmulo do Soldado Desconhecido, em Moscou.

Na terça-feira (15), o presidente da República, Jair Bolsonaro, desembarcou em Moscou para sua visita oficial à Rússia.

O mandatário brasileiro chegou à capital russa a convite do presidente Vladimir Putin, com o qual deve se reunir nesta quarta-feira (16). Segundo recentemente informou o Kremlin, os líderes vão discutir o fortalecimento da parceria estratégica, bem como o desenvolvimento da colaboração na economia, cultura e ciência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a reunião com Putin, Bolsonaro se encontrará com o presidente da Duma de Estado (a câmara baixa do Parlamento russo), Vyacheslav Volodin, e depois participará da reunião com empresários russos e brasileiros dos setores de agronegócio, energia nuclear e gás.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE