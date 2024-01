Demétrio diz que Israel é o 1o. país denunciado na Corte Internacional de Justiça por genocídio, é desmentido e apanha nas redes

Apoie o 247

247 - O comentarista político da Globonews foi desmentido pelo advogado Jeff Nascimento por propagar notícia inverídica sobre a ação do estado de Israel contra os palestino, denunciada na Corte Internacional de Justiça como genocídio.

"É a primeira vez que há uma acusação de genocídio que é dirigida à Corte Internacional de Justiça, que já decidiu centenas de casos de litígios entre estados. É a primeira vez que há uma acusação de genocídio dirigida à Corte Internacional de Justiça desta vez. Mas outros litígios há inúmeros", disse Demétrio no programa em pauta.

Jeff postou o vídeo com a fala de Demétrio e aplicou sobre notícias sobre a denúncia de genocídio contra Mianmar, acusada de extermínio da minoria rohingya.

Nos comentários da rede social, Demétrio foi ironizado. "Um dos caras mais superestimados do comentarismo político. Ele generalista pois professor de geografia de cursinho, mas ele acha que domina todos os assuntos e os patetas da Globo News compram", disse um internauta.

"Esse cara é um personagem que o g1 mantém pra estimular o debate. Não tem outra explicação. Só fala impropérios e ainda com tom professoral", afirmou outro.

Demétrio é formado em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da USP, e tem doutorado em Geografia Humana pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.

Também participou do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP.

Veja o vídeo postado por Jeffe Nascimento:

“É a primeira vez que há uma acusação de genocídio [levada à Corte Internacional de Justiça]”



Gâmbia vs. Myanmar: Hold my beer https://t.co/14uIBclu2U pic.twitter.com/n83L17Xgjn continua após o anúncio January 13, 2024

