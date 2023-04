Discussão de Janaína Paschoal e Amoedo sobre cena ridícula do senador Girão bomba nas redes

Apoie o 247

247 - Uma discussão viralizou no Twitter nesta sexta-feira envolvendo Janaina Paschoal e João Amoedo, um dos fundadores do Partido Novo que não faz mais parte da sigla.

Tudo começou quando Amoedo criticou a postura do senador Girão, que tentou “lacrar” em cima do ministro Silvio Almeida durante audiência e entregou a ele uma réplica de um feto de 12 semanas. Silvio percebeu a “arapuca” e rechaçou a postura do senador.

Amoedo rechaçou Girão na postagem: "Vergonhosa a atitude do senador do NOVO, que tentou entregar uma réplica de um feto para o ministro Silvio Almeida durante audiência no Senado. É mais uma ação ridícula da oposição bolsonarista, que se recusa a fazer debates sérios e apela para performances teatrais infantis”.

Janaina então saiu em defesa de Girão: “O Ministro exerceu seu direito de recusar e o Senador exerceu seu direito de ofertar. Nada de grave nisso, partindo do pressuposto que vivemos em um País de pessoas livres. O sr não é um liberal?”

Amoedo não ficou calado e rebateu a extremista: “Acredito que você não entendeu. Não sou contra o direito dele, ou de qualquer outra pessoa, passar vergonha”.

