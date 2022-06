Empresário disse não para tentativas da Nike em contratar Luva de Pedreiro

Apoie o 247

Metrópoles - Mais um revoltante bastidor do caso Luva de Pedreiro acaba de ser descoberto pela coluna LeoDias. Desde o início do ano, para se ter uma ideia, a Nike Brasil tentou contato com Allan Jesus, agora ex-empresário do influencer, a fim de contratar o jovem para participar de um projeto junto da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2022. Entretanto, em todos os contatos feitos, Allan foi categórico dizendo que não tinha interesse. Nenhuma dessas informações chegaram ao conhecimento do influenciador.

Allan Jesus, inclusive, omitiu até mesmo detalhes sobre o endereço de Luva de Pedreiro para que ninguém enviasse produtos a ele. Na apuração feita pela nossa reportagem, soubemos que não somente a Nike, mas jogadores e outros influenciadores tentaram por diversas vezes descobrir o local onde ele mora, a fim de enviar brindes e produtos para que o Luva parasse de usar coisas falsificadas, mas a resposta de Allan sempre foi um sonoro não.

